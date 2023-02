HEAD NÕU ON ALATI TARVIS ⟩ Brigitte Susanne Hundi postkasti potsatas väikese jälgija murelik kiri

Meelelahutaja Brigitte Susanne Hunt postitas Instagrami story'sse kuvatõmmise postkasti saabunud kirjast, kus tema poole pöördub murelik koolilaps. «Sa oled nii lahe inimene. Kust sa selle julguse võtad, et neid asju öelda?» küsis ta ja lisas, et klassiõde solvab teda kogu aeg. «Vaatamata sellele, et sinu kohta tuleb ka halbu kommentaare, ei heitu sa sellest,» märkis ta lõpetuseks.

Kuvatõmmiselt on näha, et Hunt vastas mures lapsele vähem kui 24 tunni jooksul. «Kellel iganes on vajadus teise inimese kohta halvasti öelda, ei ole ise õnnelik ja rahul inimene. Ma garanteerin sulle seda,» kirjutas Hunt. Meelelahutaja soovitas lapsel öelda klassiõele, et ta tunneb end tema käitumise tõttu solvatuna ning soovib temaga siiski hästi läbi saada. «Kui ta ei tule sellega kaasa, siis räägi klassijuhatajaga,» andis Hunt nõu. Kirja lõpetas ta südamliku sooviga. «Keskendu nendele õppeainetele, mis sulle meeldivad, ja unista suurelt. Liigu palju, söö tervislikult ja kallista oma vanemaid!»