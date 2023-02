Munapuudus, vaktsiinid ja 5G: miks on vandenõuteooriad tõusuteel

Eksperdid usuvad, et vandenõuteooriatest otsitakse vastuseid, kuidas tulla toime aina keerulisemaks muutuvas maailmas. Viimasel ajal on palju 2020. aasta märtsis alanud koroonapandeemiaga seotud teooriaid, kuna viirus levib seni. Arvatakse, et viirus valmistati laboris biorelvaks ning koroonavaktsiini süstidega pannakse inimkehasse kiibid, millega saab jälgida, kirjutab newsweek.com.

«Arvan, et vandenõuteooriate loomine on 21. sajandil lihtsam, kuna on saadaval varasemast suurem hulk teavet. Maailm on keeruline ja kohati segane ning vandenõuteooriad pakuvad rahuldavat narratiivi ülemaailmsete sündmuste sidumiseks,» selgitas Austraalia Sunshine Coasti ülikooli sotsioloogiaõppejõud Naomi Smith.