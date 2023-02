KULUKAS VÕI MITTE? ⟩ Narkootikumisõltuvus röövis Märt Avandilt ühes kuus ligikaudu 1500 eurot

Näitleja Märt Avandi on varem avalikult rääkinud alkoholismist. Nüüd tegi Avandi šokeeriva avalduse ja tunnistas kolmapäevases «Pealtnägijas» avameelselt, et tarvitas kümme aastat kokaiini. Mehe sõnutsi on ta tänaseks kokaiinist puhas olnud juba kolm kuud. Elu24 uuris, kui palju maksab gramm kokaiini ning kui palju sõltuvus Avandilt lõppude lõpuks raha röövis.

Telesaates tunnistas ta, et tassis aastate jooksul diileritele pööraseid summasid. «Olin võimeline tõmbama halvematel päevadel 3–4 grammi,» märkis Avandi. Mõistagi ta kokaiinimüüjaid saates ei paljastanud, kuid uimasti hankimine on Avandi sõnul imelihtne ja kokaiinitarvitajaid on meie hulgas, ka tuntud inimeste seas, kaugelt rohkem, kui me arvata oskame.