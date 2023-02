«Öelda, et tuli, tappis ja läks? See ei ole normaalne.» Algas Tallinnas transnaise tapmises süüdistatava kohtuasi

«On vaja tuvastada, mis tegelikult inimesega juhtus selsamal hetkel, kui ta seda tegi. Mis seisundis ta oli ja kas oli võimalik, et ta oli selles seisundis. Ilma arstideta ei saa mingil juhul tuvastada. Kergekäeliselt öelda, et ta tuli, tappis ja läks ära? See ei ole normaalne menetlus. See ei ole põhjalik uurimine.»

Sadekov lisas lõpetuseks: «Te näete hiljem, et isik tuli, mitte selleks, et tappa. Mis juhtus, et ta tappis inimese? Mis tegelikult juhtus? Mis tema peas oli, mis seisundis ta tervislikus mõttes oli? Kas piisas sellest, et ta oli purjus, või mõjutas miski rohkem kui alkohol? Ma olen veendunud, et te näete ise, et oli midagi peale alkoholi.»