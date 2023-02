Pisarais Ada-Marie Nelke ahistamisest: keegi arvas, et tal on õigus oma näppe mulle sisse lükata

«Ma tean, et siin on kindlasti paljud, kes seda vaatavad ja mõtlevad, et mida ta ulub, et keegi käperdas teda. Keegi tuli minu isiklikku ruumi, arvas, et tal on õigus oma näppe mulle sisse lükata. Nii et jah, mul on õigus olla ikka veel hirmul või nagu...» räägib Ada, kuivatab pisarad ja lisab: «Ma tean, et see, mis minuga juhtus, ei olnud nii hull, nagu paljudega juhtunud on. Aga see ei ole võistlus! Ükskõik, mis paneb sind tundma, et keegi on sind ära kasutanud, sind ahistanud, on põhjendatud.»