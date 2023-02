FOTOD JA VIDEO ⟩ California mooniväljad kutsuvad, kuid sel aastal inimesi lähedale ei lubata

Watchara Phomicinda/The Orange County Register via AP/Scanpix

Moonid õitsemas USAs Californias Lake Elsinore'i lähedal. Linnavõimud teatasid, et sel aastal ei lubata inimesi moonide alale, ette ennetada kaost, nagu oli 2019. Foto on tehtud 7. veebruaril 2023

USAs Californias Lake Elsinore'i lähedal on metsikute moonide väljad, mille talvised vihmad õitsema panevad. Sel aastal aga ei pääse inimesed piirkonda enne, kui moonid on ära õitsenud. Põhjuseks asjaolu, et 2019. aastal tekkis moonide õitsemise ajal kaos, kui neid saabus vaatama liiga palju inimesi. Koroonapiirangute ajal ei pääsenud ameeriklased eriti liikuma ja siis käisid moone vaatamas vaid kohalikud.