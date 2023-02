KAHE NAISE TEE ENESEARMASTUSENI ⟩ «Kui mina ennast ei armasta, siis ei armasta mind mitte keegi teine ka»

Kliendihaldur ja treener Marin Moks tõdeb, et end armastama õpitakse ajapikku. «See ei tule kohe nipsust. Mind on aidanud ehk see, et ma olen titest saadik olnud hästi spordi sees, väga spordilembene. Olen näinud spordi abil, milleks mu keha võimeline on. Lisaks muidugi laste saamine,» räägib kolme lapse ema enesearmastuse kampaania puhul.