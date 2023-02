Bedwetters alustas Eesti Laulu finaali jaoks valimiskampaaniaga: altkäemaks ei ole ok. See on super!

«Mõtlesime poistega mingi üleskutse postitada, et rahvas ikka meid valiks, kuid täielik kirjaniku blokk tuli peale,» kirjutab ansambel oma ühismeedia kanalil. «Vaatasime siis, et terve linn on ilusaid värvilisi plakateid täis, mis kutsuvad valima. Nende plakatite eest on palju raha makstud, järelikult nad peavad toimima.»

Ansambli sõnul on artistidel ikka kombeks teineteist natukene kopeerida ning Bedwetters ei ole selles suhtes mingi erand. «Ammutasime inspiratsiooni Vabariigi parimatelt rahvakunstnikelt ja toome teie ette Bedwettersi Eesti Laulu kampaania. Vali Bedwetters, sest vahet ei ole.»

Valimisplakatite postituse asukohaks on märgitud Riigikogu ning on esindatud mitmete erakondade värvides loosungid. Põhiloosungiks on märgitud «Vali Bedwetters, sest vahet ei ole.».

Reformierakonna värvides on kasutatud «valimislubadust»: «Gaasi hind on liiga kõrge? Laske peeru vaesed!»

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna värvides hüütakse välja: «Homode koht olgu ainult Eurovisioonil!»

Keskerakonna rohelise värviga öeldakse: «Altkäemaks ei ole ok. See on super! Tooge raha või hääli, suva!»

Sotsiaaldemokraatide punase värviga pannakse rõhku rahale: «Võtame rikastelt, anname iseendale. Teised võivad Lätis õlle järel käia.

Viimaks valiti Isamaa erakond: «Me ei tea kedagi, kes teaks kedagi, kes meid valiks. Aga ikka oleme pildis.»