VIDEO ⟩ Inglanna kadus koeraga jalutades jäljetult, tema mobiiltelefon leiti pingilt

Nicola elukaaslane Paul ei kaota lootust naine leida ja püüab keskenduda vaid oma tütardele, et eemale peletada süngeid mõtteid.

«Politsei on otsinud igalt poolt. Siin on midagi ebaloogilist,» ütleb Nicola sõber Heather, kes koos paljude teiste kohalike inimestega osaleb naise otsingutes. Heather avaldas ka, et alusetud kuulujutud, mis Nicola kadumise kohta ringlevad, teevad perele veelgi rohkem valu. Kadumise kohta on aga külastama hakanud paljud inimesed, nii et see on muutunud nagu «turismimagnetiks».

Politsei on tegelenud otsingutega väga põhjalikult. Läbi on otsitud 15 kilomeetrine jõeala kuni mereni välja, kuid endiselt on vastuseta küsimus, mis sellel hommikul tegelikult juhtus?