Oleme inimkonna evolutsioonis olulises pöördepunktis ning karmalist teekonda kirjeldavad kuusõlmed näitavad, et kõige olulisem on praegu valik sõja ja rahu vahel.

Kui vaadata astroloogilises ja spirituaalse evolutsiooni plaanis, kus maailm praegu asub, siis ei ole aset leidvates ärevates sündmustes midagi üllatavat. Me oleme tõesti sellises pöördelises ajas, kuid see ei tähenda, et inimese mõte, sõna ja tegu ei maksaks või ei muudaks midagi. Just sellised kriitilised ajad nagu praegu testivad, milliseid valikuid inimesed teevad – alati on olemas valik.