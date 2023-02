Matusebüroosse viidud ameeriklanna hakkas ootamatult hingama

Ühes New Yorgi vanadekodus kuulutati 82-aastane naine kell 11.15 hommikul surnuks. Kell pool kaks päeval oli naine juba kohalikus matusebüroos. Tervelt 49 minutit pärast sinna saabumist nägid matusebüroo töötajad, et naine hingab, vahendab NBC News .

Juhtunut kommenteeris New Yorgi advokaadibüroo, kelle lauale on jõudnud juba võimalik hagi. «See on kohutav olukord, mis on põhjustanud ebavajalikku traumat nii vanadekodu elanikele kui ka naise lähedastele,» sõnas büroo esindaja.