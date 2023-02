«Rannamaja» Eric vägistamisest: paljastav riietus tähendab iseenda ohtu seadmist!

«Ja mulle meeldib sind vägistada. Ja sind vaadata, kuidas sa ikka mõtled, kas see on hea mõte või mitte,» oli Tate naisele väidetavalt WhatsAppis kirjutanud. «Koletised on koletised. Kui oled minu kontrolli all, teen, mis tahan.» Pärast nende suhte lõppu kirjutas Tate naisele: «Olen selle planeedi kõige ohtlikum mees. Vahel sa unustad, kui palju sul vedas, et ma sind k***isin.»