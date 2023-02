AUSTRAALIAS RAJALT MAAS ⟩ Kerdo Möldrit tabas öö enne esinemist suurem tagasilöök

Ansambli Respekt laulja Kerdo Mölder andis eelmise aasta lõpul Elu24-le teada, et nad said ühe väga ahvatleva pakkumise. «See on kindlasti senistest, 14 aasta pakkumistest üks kõige põnevam,» rääkis Mölder elevusega. Nüüd, uue aasta algul saidki nad põnevat võimalust kasutada ning veebruar sai ägeda stardipaugu, sest bänd võttis ette teekonna kuuma Austraalia päikese alla. Mölder tõdeb, et lendudel olid neil ka väikesed kõrvalekalded plaanist. «Doha lennujaamas hoiti meid mõnda aega kinni, sest selgus, et tehtud Austraalia viisasid me ei näe,» räägib ta, aga märgib, et üldjoontes sujus kõik siiski plaanipäraselt ja hästi.