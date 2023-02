EETILINE? ⟩ Kristi Loigo kogub produktsioonifirma nimel ostetud kodu päästmiseks annetusi: sellest sõltub kogu heategevusmaastiku tulevik

«Kinnitan, et olen suures hädas, mu kodu on ohus ja ma pean hakkama pikka ja kulukat kohtuprotsessi taluma, milleks mul vahendid puuduvad. Sellest sõltub kogu heategevusmaastiku tulevik,» sõnab kurikuulsa «Kodutunde» saate produtsent Kristi Loigo, kelle produktsioonifirmale kuuluv uhke elamu on ootamatult oksjonile pandud.