JÕHKER ⟩ Moskva äärelinnas Himkis pussitas 11-aastane koolitüdruk oma klassikaaslast. «Ma tapsin Sonja!»

Maksimaalne karistus, mille 11-aastane ründaja võib saada, on kolmeks aastaks suletud internaatkooli saatmine. Karmimad karistused algavad 14. eluaastast, mil saab isiku võtta vastutusele. Psühholoogid leiavad, et laps on suuteline sooritama nii jõhkra teo vaid siis, kui ta on ise kogenud vägivalda. Lastepsühholoog Natalia Naumova ütles, et alaealine, kellega on käitutud julmalt, hakkab arvama, et selline tegevus on aktsepteeritav.