Mõõk oli relvana käsitsemiseks liiga suur, mistõttu oli selle eesmärk tõenäoliselt kaitsta inimest, kellega koos see maeti, kurjade vaimude eest, väidavad eksperdid.

«Mõõk pani ahhetama,» ütles Nara arheoloog Riku Murase, kes avastas mõõga. «See oli nii pikk, et ma kahtlesin, kas see on tõsi».