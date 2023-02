UUS TASE ⟩ «Pigem arvan, et see konto on kaaperdatud.» Netikelmide katsetustel pole piire

Avaldame osa vestlusest muutmata kujul:

Huvitav, kas olete kuulnud reklaamprogrammist (PCH) või olete kuulnud võitja auhinnast?

Ei ole...

Kas soovite öelda, et keegi meie töötajatest ei teavitanud teid võiduauhinnast?

Millest jutt käib?

PCH organisatsioon soovib, et te teaksite, et sageli Internetis surfavate kontode juhuslikuks valimiseks on seadistatud keerukas automatiseeritud andmebaasimootor ning teie konto on valitud 20 õnneliku võitja hulgast, kes võidavad Facebooki veebis 200 000 dollarit ja auto. Facebooki esindajate poolt läbi viidud programm...

Kirjutage mulle lahti, mis tähendab PCH? Kuidas teie ise sellega seotud olete?

tere, kas olete endiselt huvitatud võitmisest või arvate, et see kõik on nali või võltspilk, peate minust aru saama, et see on 100% tõeline ja tõsi, ja ma kinnitasin teile, et kui teie võit on teie käes ja ma tahan, et te teaksite, et kõigil pole õnn võitjaks osutuda, peaksite jätkama oma auhinna saamiseks see pole nali, uskuge mind, saate oma auhinna