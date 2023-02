«Kui mu isa kuus aastat tagasi suri, sain aru, et aeg on limiteeritud, et mul ei ole seda, mida ma päriselt tahan teha, kuhugi lükata,» räägib aastaid ettevõtluses tegutsenud Kätlin Rohilaid-Aljaste, kes asus seejärel täitma oma lapsepõlveunistust – saada kunstnikuks.

Olgugi et igatsus maalida ja loomingule pühenduda oli Kätlinis pesitsenud juba lapsest saati, läksid elu ja karjäär nõnda kiirelt, et aega selleks oli keeruline leida. «Kogu aeg mõtlesin, et küll ma ühel ilusal päeval hakkan taas palju maalima, kuni 2017. aastal suri mu isa,» räägib Kätlin Rohilaid-Aljaste (45), kunstnikunimega Katta II Grüner, ja lisab, et see oli tema jaoks oluline pöördepunkt.