SODIAAGISOSINAD ⟩ Tuleb olla valmis varjatud info paljastamiseks ja olulisteks otsusteks

Soovitused nädalaks

Müntide kaheksa tuleb meile ütlema ja meelde tuletama, et teinekord tuleb teha lihtsalt ühte ja sama asja nii mitu korda, kuniks me oleme selle oskuse omandanud. Sellest ei ole midagi, kui teed ühte viga mitu korda, lihtsalt püüa sellest õppida ja järgmine kord natuke paremini teha.

Kui asi puudutab tervenemist, siis ka kõik need väikesed pisiasjad, mis sa iga päev teed, mis on sinu parema tuleviku nimel - neist lõpuks kasvab kokku suur, suur mägi pisikesi harjumusi. Kuigi mõnikord on tüütu neid teha, siis väike pingutus tasub end lõpuks ära. Nii et miks mitte valida diivanil lebamise asemel jalutuskäik ja kohvitassi asemel tass rohelist teed.