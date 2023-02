Kinno võltsitud rahaga? Ärimees Tõnu Leppik on valerahasüüdistusega kohtu all

2019. aastal LHV pangaautomaadist ja Apollo kino iseteeninduskassast avastatud rahatähed viisid Tõnu Leppiku kohtusse. «Ma usun, et kui me siit saalist välja astume kuu aja pärast, teame lõpuks, et tegu pole võltsimisega, vaid need olid täiesti ehtsad rahatähed,» ütleb Leppiku kaitsja.