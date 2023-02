TAPMINE ⟩ Võikas veretöös süüdistatav Viljandi mees: lõin talle noaga südamesse

Pärast tapmist helistas Piirküla Väino parimale sõbrale ja ütles, et lõi Väinot noaga südamesse. Sõber teatas tundmatult numbrilt saabunud kummalisest kõnest häirekeskusele. Piirküla helistas ka ise häirekeskusele ja kutsus abi, kuid ei öelnud oma täpset asukohta ning keerutas vastustega. «Tule siia Ugala teatri juurde. Ma lõin noaga palju kordi ühte tuttavat tüüpi. Ta on arvatavasti surnud, aga tulge kiiresti, ehk saate teda päästa. Ilmselt ei ole ta enam elus,» ütles Piirküla häirekeskusele tehtud kõnes. «Ma võtsin tal hinge välja. Ma lõin talle noaga mitu korda rindkeresse,» lisas ta ja kutsus politseid sündmuskohale. «Tule Kremli juurde. Saada politsei. Las politsei otsib mind. Ma ei varja ennast. Ma olen Ugala teatri juures,» lausus Piirküla häirekeskusele. Mees ütles kõnes, et ta nimi on Denis Vladimir. Andmebaasist telefoninumbri omanikku otsides selgus, et number kuulub Heigo Piirkülale.