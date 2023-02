Klipi avaldas Prigožini pressiteenistus, mis teatas, et see filmiti Wagner grupi pommituslennuki Su-24 pardal, kirjutab reuters.com.

See on värskeim avalduste ja videote seeriast, milles Prigožin on püüdnud reklaamida ennast ja oma eraarmeed Wagneri gruppi Venemaa sõjaliste operatsioonide eestvedajana Ida-Ukrainas.