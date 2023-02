Räppar Eminemi tütar kihlus ülikooliaegse kallimaga

Unilad kirjutab, et paar kohtus 2016. aastal, kui mõlemad õppisid Michigani ülikoolis.

27-aastase Hailie ema on Kim Scott. Eminem on Kimiga kaks korda abielus olnud ja kaks korda lahutanud. Eminem ja Kim kohtusid keskkoolis ja nende kokku-lahku-suhe algas 1989. aastal. 25. detsembril 1995 sündis neil tütar Hailie.

Eminem on lapsendanud veel kaks tüdrukut: Kimi õetütre Alaina Mathersi ja Whitney, kes on Kimi tütar tema eelmisest suhtest. Lisaks on Eminem oma poolvenna Nathani seaduslik hooldaja.