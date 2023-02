«Ta peaks teadma, et mu sünnipäev on kevadel.» Õnnitlussõnum ajas teenetemärgi saanud Jassi Zahharovi täitsa segadusse

68-aastane ooperilaulja sai uudisest teada eriti kentsakal viisil. «See algas peale täna kell kolm, kui olin rutiinsel treeningul spordikeskuses. Mu endine kolleeg Valdur Sepp saatis mulle imeliku õnnitlussõnumi. Mõtlesin, et jumal, ta peaks teadma ju mu sünnipäeva, et see on kevadel,» naerab Zahharov. «Aga miks ta mulle sellise saatnud on, ma ei teagi. Jätsin selle siis tähelepanuta.»

Poole nelja paiku sai Zahharov kõne aga «Ringvaate» saatejuhilt Grete Lõbult. «Sina helistasid kell pool neli ja ütlesid, et mulle on see teenetemärk antud,» meenutab Zahharov «Ringvaates» Grete Lõbule intervjuud andes.

Jassi Zahharov 1976. aastal laulmas. Foto: Erakogu

«See oli minu jaoks ootamatu ja suur üllatus, nagu nuiaga pähe oleks saanud,» ütleb ooperilaulja. «Äärmiselt meeldiv, kui sind tunnustatakse nende pikkade aastate eest. See on ka sümboolne» ütleb ooperilaulja, kel mullu 1. septembril täitus 50 aastat teatritööd. «Olen lõpmata tänulik perele, kes on mind toetanud. Mina olen medali üks pool, aga tema on medali teine pool,» kirjeldab mees oma abikaasat.