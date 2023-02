Võib küll öelda, et on olemas sodiaagimärgid, keda (kuri-)kuulsus soosib rohkem kui teisi, kuid eriti oluline on planeetide asetus majades ja aspektid erinevate planeetide vahel. Näiteks 5. maja näitab, milline on inimese loovus ja võime sellega tähelepanu köita. See väljendab meie sisemist last, mängulisust ning loomingulisust.