Väide: Moskva all on salajane Metro-2, mille kaudu saab Putin jalgealuse liiga kuumaks minnes põgeneda

Alates 1940. aastate lõpust on läänes levinud jutud salajasest metrooliinist või -liinidest, mis on sügaval Venemaa pealinna Moskva all. Selle ehitamine algas ilmselt nõukogude diktaatori Jossif Stalini (1878 – 1953) korraldusel ja Nõukogude Liidu riiklik julgeolekukomitee KGB andis sellele koodnime D-6.