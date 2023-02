Tambet Tuisk presidendilt saadavast teenetemärgist: arvan, et see on töö peegeldus

Endine NO99 teatri näitleja, kes on mänginud ka erinevates filmides ja telesarjades, sai uudisest teada lähedaste kaudu, kes tema nime teenetemärgi saajate seas nägid.

Tuisk kuulis sellest töisel hetkel. «Olin ise Viljandis üliõpilastega proovis, tegelen muuga, vahepeal kogemata vaatasin, võtsin vastu kõne ning siis sain teada.»

Tuisk ütleb, et pole tööpäeva kestel jõudnud kõiki teisi teenetemärgi saajaid vaadata, kuid talle jäi silma, et presidendilt saab teenetemärgi ka näitleja Külliki Saldre. «Olles Küllikiga oma näitlejakarjääri alguses töötanud, siis sellises võrdluses on see väga suur au. Mõtled, et mis on need asjad, mis on välja paistnud kellelegi, kes nende otsuste taga on.»

Tambet Tuisk ütleb, et üritab teha elus seda, mis on endale tähtis, ning teha seda nii hästi, kui oskab. «Ma ei tea, et ma oleks nii sotsiaalne või nii ühiskonnas sõna võtnud olulistes kohtades, olen seda kõike üritanud teha läbi oma töö. Kui ma vaatan, siis mõned inimesed, kes seda teevad, on võib-olla olulisemad. Aga ma seda pole teinud. Arvan, et see on töö peegeldus, seal muud polegi,» räägib ta tunnustuse tähendusest ja olulisusest.

Töine Tamebt Tuisk seedib uudist ja tähistamisest veel ei mõtle. «Ma arvan, et see aeg jõuab. Praegu on telefon punane, inimesed kirjutavad ja helistavad. Loomulikult tähistan seda kindlasti enda sees ja kui saame kokku, siis tänan presidenti selle au eest.»