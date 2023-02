Presidendilt teenetemärgi pälvinud Stig Rästa: kõik hakkavad järsku õnne soovima, aga sa ei saa aru, mille eest

«Ma olen aru saanud, et see hakkab alati niimoodi pihta, et kõik hakkavad sulle järsku helistama ja õnne soovima, aga sa ei saa aru, mille eest,» muigab presidendilt Valgetähe V klassi teenetemärgi pälvinud muusik Stig Rästa (42).

Ta tunnistab, et ei osanud seda absoluutselt oodata. «Igal aastal, kui teenetemärke jagatakse, siis ma kuigipalju jälgin, aga kuna ma ei teadnud, millal see täpsemalt toimub, siis oli see uudis täna väga ootamatu,» ütleb Stig, kes sai suurest tunnustusest teada tuttava ajakirjaniku kaudu. «Ta helistas mulle ja samal ajal hakkasid Messengeris õnnesoovid tulema ja siis ma guugeldasin, et mis nüüd siis toimub,» naerab ta.