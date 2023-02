LÕBUS VIDEO ⟩ «Ei tule meelde...» Urmas Vaino unustas «UV faktori» järgmise saate teema

««UV faktor» võtab järgmisel nädalal ette uue teema ja...ma ei mäleta, mis see on... Ei tule meelde! Aga me anname promos kindlasti teada,» ütles saatejuht.

Vahvat videot jagati ka Facebooki grupis «Meedia- ja reklaamipärlid meilt ja mujalt», kus inimesed ERR-i saatejuhiga suhestuvad. «Mulle just meeldib, et kõik on inimesed ja normaalne ongi, et mõnikord ei tule meelde,» ütleb üks. Teine ütleb, et vaatas saadet ja talle see aus ülestunnistus meeldis. «Vahelduseks midagi ehedat!»