PÕRGU JÄTKUB ⟩ Siret Kotka sai ahistajalt kõheda sõnumi: kui ma temaga koos ei hakka olema, siis võin elu kaotada

«Olen oma tuttavatele öelnud, et kui te minuga kontakti ei saa telefonis, siis arvestage sellega,» ütleb Siret Kotka väriseval häälel «Kuuuurija» saates. Hirmu aluseks, mille eest Kotka lähedasi hoiatab, on ahistaja Risto Rauamäe. Kohtus süüdi mõistetud Rauamäe pole aga ahistaja tiitliga rahul, olgugi et ta on lähenemiskeelust hoolimata Kotkaga ühendust otsinud.