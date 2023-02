INTERVJUU ⟩ UNISTUS TÄITUB! Grete Kuld avab Tallinnas oma kirbuka

Omast kogemusest teab ta rääkida, et kirbukates boksi rentimiseks peab sageli mitu kuud ootama. «Kuna ma olen ise erinevates kirbukates bokse rentinud, siis ma tean, et järjekorrad on üsna pikad. Seetõttu tekkis tunne, et turgu on, sest tahtjaid on järelikult rohkem kui pakkujaid,» arutleb ta asjatundlikult ja lisab, et iga kiirmoebrändi kaupluse kohta võiks linna peal ka üks kirbukas olla. «Siis oleks asjad tasakaalus!»