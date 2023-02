MEISTERLIK PETTUS ⟩ «Kurjategijad käivad ajaga kaasas!» Küberpätid häkkisid raha välja pressimiseks Eesti poliitiku kontole

Häkkerite ohvriks langenud Eesti poliitik Rain Jungilt pandi pihta lisaks Facebooki kaaperdamisele ka foto tema ID-kaardist, mille abil hakati sadu inimesi petma. «Võin selle 15 kõnet vastu võtta aga see on riigi tegemata töö,» tunneb Jung, et riik on jätnud oma inimesed kaitseta.