AITA LEIDA ⟩ Elvas on kaduma läinud kass Clara. «Olen murest murtud, käin teda iga päev otsimas!»

Emma-Marie andis Elva sotsiaalmeediagrupis teada, et 27. jaanuaril ei tulnud tema kass Clara enam koju. «Ta teeb alati enda tavapärast tiiru kodu ümbruses, kuid seekord ta koju ei tulnud,» ütles Emma-Marie. «Olen juba murest murtud ja pöördun murega teie poole, mu armsad elvakad,» lisas ta ning avaldas, et on kassi iga päev lausa mitu korda otsimas käinud.

«Clara võib liikuda Elvas Laane tänava, Põllu tänava ja Käo tee kandis. Üksi on väga raske otsida nii suurelt alalt,» rääkis kassi omanik, kes kutsus pühapäeva õhtul kõiki appi Clarat otsima. «Käisime kõik kodukandi tänavad läbi, aga Clarat siiski kahjuks ei leidnud,» ütles Emma-Marie. «Suhtlesin ühe MTÜga ja nad soovitasid just pimedal ajal otsida, sest siis on väljas rahulikum ja ohutum kassidel liikuda,» vastas omanik ühe kommenteerija küsimusele selle kohta, miks just pimedas otsima mindi.