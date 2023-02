Ajalooliseks kujunenud Grammy õhtu lõppes šokeeriva võiduga

Olles samas kategoorias nomineeritud koos selliste artistidega nagu Adele, Lizzo, Kendrick Lamar, ABBA ja paljud teised, tuli Beyoncél leppida kaotusega Harry Stylesile.

Styles võitis parima albumi Grammy oma kolmanda kauamängiva «Harry's House» eest. Lisaks napsas Styles õhtu jooksul parima popvokaali albumi tiitli. «See album on algusest lõpuni olnud mu elu parim kogemus. Kõik selle tegemisest koos oma kahe sõbraga kuni selle esitamiseni inimestele on olnud suurim rõõm, mida oleksin võinud tahta,» avaldas veebruari alguses 29. sünnipäeva tähistanud Styles oma tänukõnes.

Ajaloolise võidu pälvis Grammy õhtul ka transnaine Kim Petras. Nimelt võitis tema ja Sam Smithi lugu «Unholy» parima popduo kategoorias. Võiduga sai Petrasest esimene transnaine, kes on Grammy auhinna võitnud. Selle puhul sai lauljatar publikult ovatsiooni. «Tahan tänada kõiki transsoolisi legende, kes olid enne mind ja avasid need uksed, et mina saaksin siin olla,» tänas Petras.

Ühe suure üllatusena võiks esile tuua aasta laulu võitja, kelleks oli Bonnie Raitt palaga «Just Like That». Üllatusena tuli võit kõigile, sealhulgas Raittile endale. Samas võitis väga sarnase auhinna Lizzo loo «About Damn Time» eest. Kahe auhinna nimetused erinevad inglise keeles, kuid nende tähendus on peaaegu sama. Erinevuseks on Grammyde enda sõnul see, et Raitt võitis auhinna ainuüksi laulukirjutajana, Lizzo võit läks aga kogu tiimile, sealhulgas produtsentidele.

Veel mõned märkimisväärsed võidud

Parim uus artist – Samara Joy

Parim räppalbum – Kendrik Lamar, «Mr. Morale & the Big Steppers»

Parim muusikavideo – Taylor Swift, Saul Germaine, «All Too Well: The Short Film»

Lugu sotsiaalse muutuse eest – Shervin Hajipour, «Baraye»

Parim metal-esitus – Ozzy Osbourne, Tony Iommi, «Degradation Rules»

Parim rokkalbum – Ozzy Osbourne, «Patient Number 9»

Parim R&B laul – Beyoncé, «CUFF IT»

Parim räpplugu – Kendrick Lamar, «The Heart Part 5»