Vähendab armukesi? Rinnahoidja reklaam ajas netirahva segadusse

Facebooki gruppi « Meedia- ja reklaamipärlid meilt ja mujalt » postitati nädalavahetusel kentsakas kuvatõmmis rõivaid müüvalt Facebooki leheküljelt. Sponsoreeritud reklaamis seisab: «Tunda end kallistustega toetatuna. Miks see multifunktsionaalne rinnahoidja? Integreeritud polster toetab ja suurendab dekolteed. Vähendab armukesi ja korrigeerib telgitaguseid, et saavutada vormikam siluett.»

Kas ometi on päris inimene sellise teksti kirjutanud? Saatsime küsimused ka 75 jälgijaga Tallinn Style'i Facebooki lehele, kuid vastust veel saanud pole. Küll aga spekuleeritakse gruppi postitatud kuvatõmmise all, et ehk on reklaamtekst juturoboti tõlge ning inimene seda kirjutanud pole. «Justkui juturobotil oleks lastud reklaam kirjutada.»