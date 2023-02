Ühismeedias anti beebiuudisest teada armsa poolteist minutit pika videoklipiga. «Ma olen teie eest ühte asja saladuses hoidnud...ma saan isaks. Ma olen nii elevil,» ütleb PewDiePie YouTube'i üleslaetud videos. «Saime novembris teada, et Marzia on rase. Olen nii tänulik, et kõik on siiamaani hästi kulgenud.»