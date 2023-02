Austraalia hairünnakus hukkus 16-aastane tüdruk

Politsei teatas, et nad kutsuti sündmuspaigale kalla 15.45 paiku. Tüdruk oli koos sõpradega viibinud skuutril ja sealt jõkke hüpanud, et ujuda delfiinidega. Võimud pole esialgu kindlald, milline hai tüdrukut ründas. Rünnaku järel on ametivõimud kutsunud inimesi ettevaatusele jõelõigus, kus rünnak toimus, vahendab Reuters.