Michael Jacksoni eluloofilmis hakkab popikuningat kehastama tema vennapoeg

«Michael» on esimene suur filmiroll Jaafar Jacksonile , kes on laulukirjutaja, produtsendi ja Jackson 5 liikme Jermaine Jacksoni teine noorim poeg, kelle vend oli Michael Jackson. «Jaafar kehastab mu poega. Nii imeline on näha teda viimas edasi Jacksoni meelelahutajate ja esinejate pärandit,» ütles laulja ema Katherine Jackson.

Produtsent Graham King, kelle tiitrite hulka kuulub «Bohemian Rhapsody», ütles, et meeskond otsis ülemaailmset castingut, enne kui leidis näitleja, kes kehastaks Jacksonit. «Kohtusin Jaafariga üle kahe aasta tagasi ja olin vaimustuses sellest, kuidas ta orgaaniliselt kehastab Michaeli vaimu ja isiksust,» ütles King. «See oli midagi nii võimsat, et isegi pärast ülemaailmset otsingut oli selge, et ta on ainus inimene, kes selle rolli võtab. Olen ülimalt põnevil, et ta tuli oma onu kujutama ega jõua ära oodata, kuni maailm näeb teda suurel ekraanil Michael Jacksonina.»