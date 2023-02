«Meie südamed on purunenud!»​​ ⟩ Telepersoon Sarah Herron kaotas esiklapse hetk pärast sündi

Telepersooni Sarah Herroni lugu on täis ühtaegu rõõmupisaraid, kuid teisalt on tunda ka kibemagusat kaotusvalu. 28. jaanuaril sündis 24 nädala vanusena meie perre poeg Oliver Brown, kes vahetult pärast sündi suri oma isa käte vahel. «Puuduvad sõnad selle kaotuse ja valu suuruse kohta, mida me kogeme. See on ilus ja ühteaegu traagiline. Tal oli minu nina ja isa suu ja pikad sõrmed,» jagab naine Instagramis südantlõhestavat uudist.