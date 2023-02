Karl-Erik Taukar esiklapse sünnist: siiralt loodan, et meil õnnestub oma elu edasi elada

Pühapäevases saates «Hommik Anuga» käis külas laulja Karl-Erik Taukar , kes rääkis uuest muusikat ning jagas, kuidas tal vahel ununeb, et elukaaslane Kerli Kivilaan on lapseootel. «Meie ootuseaja uudis langes muusikaga samasse perioodi. Nüüd jääb tunne, et tegin lapse uue singli reklaamiseks,» räägib Taukar naljatades, lisades, et tegemist oleks olnud aasta turundus teoga. «Kuid minus seda turundusgeeniust ei ole!»

Järgmisel kuul sünnipäeva tähistav Taukar nendib, et oluline perelisa on uuel eluaastal tulemas ja see saab ka mingil määral fookuseks. «Kuid oleme Kerliga rääkinud, et elu peab siiski edasi minema,» märgib laulja, lisades, et vahel ta isegi unustab elukaaslase raseduse. «Ta suudab lihtsalt kõike teha,» jagab Taukar kiidusõnu. «Ma siiralt loodan, et meil õnnestub oma elu edasi elada ja laps kasvab selle elu kõrval!»