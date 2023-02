PÕLENG RÖÖVIS PERERAHVALT KÕIK ⟩ Ari Dubin plaanib tuleroaks langenud maja taastada. «Kogutud piltidest oleks saanud teha korraliku muuseumi!»

Kolmapäeva õhtul kella kaheksa paiku lahvatas leekidesse Otepää vallas Meegaste külas asuv suur elumaja. Tuleroaks langenud talukompleks kuulus Dubinite perekonnale, kuid põleng oli sedavõrd ulatuslik, et väljakutsele anti kõrgem prioriteet. «Ingel on järgmine nädal sünnipäev ja me tavaliselt sõidame kuskile. Neljapäeva hommikul pidime lendama Milano kaudu Tenerifele ja arvasime, et on tark sõita Riiga kolmapäeval, et rahulikum oleks,» räägib peremees Ari Dubin, lisades, et õhtul Riiga jõudes tabas neid ärev telefonikõne Inge emalt.