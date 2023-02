ANDESTAB, AGA EI UNUSTA ⟩ Naine otsustas teda aastaid petnud abikaasaga kokku jääda: olin šokis, aga...

26-aastane Alexandrea Acevedo oli šokis, kui avastas, et tema abikaasa on viis aastat kestnud abielu jooksul pikemat aega olnud talle truudusetu. Alexandrea avastas kõrvalsuhte ühe sõnumi tõttu. Möödunud aasta detsembris märkas ta täiesti kogemata omam mehe Michaeli telefonis sõnumit. See viis lõpuks ülestunnistuseni.

«Vaatasin ta telefoni, mida ma tavaliselt kunagi ei tee. Leidsin sõnumi, mis oli umbes selline: «Miks sa arvad, et ta sellest teda saab?» See oli mulle piisav teadmine, et midagi on valesti,» meenutab naine.