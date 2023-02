SÄRAVAD NAISED ⟩ Liis Lemsalu kohtas põhjanaabrite galal Sanna Marinit

Tuleb välja, et paar nädalat pärast Eesti muusikaauhindade jagamist toimus ka Soomes vägev muusikale pühendatud gala ning Helsingi jäähallis toimuvat üritust külastas muuhulgas Eesti lauljatar Liis Lemsalu, kes jagas oma Instagramis, et tema reede õhtu möödus just Emma galal – suurejoonelisel üritusel, mis toob iga aasta kokku Soome muusika professionaalid.