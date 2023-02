30-AASTANE ⟩ Maailma vanima koera elutee algas hüljatuna

Mais 31-aastaseks saav Bobi kanti Guinnessi rekordite raamatusse kui maailma vanim koer. Sellega purunes aastakümneid püsinud maailmarekord, mida hoidis Austraalia karjakoer Bluey, kes sündis 1910. aastal ja suri 1939. aastal 29-aasta ja viie kuu vanuselt.

Bobi on puhtatõuline Rafeiro do Alentejo, Portugali kariloomade kaitsekoer. Tõug on nime saanud oma päritolupiirkonna, Lõuna-Portugalis asuva Alentejo järgi. Selle tõu keskmine eluiga on 12–14 aastat.

Bobi sündis perre, kus oli juba palju loomi ning kutsikad otsustati hüljata. Ent Bobil oli õnne, ta pääses ja leidis omale pere, kellega koos elab tänaseni. Bobi on kogu oma elu elanud koos Costa perekonnaga Conqueirose külas Portugalis Leirias.

Leonel Costa (38) rääkis väljaandele Sky News, et Bobi pikaealisuse saladus peitub rahulikus linnadest kaugel asuvas elukeskkonnas ja kindlasti mängib rolli ka tema toitumine. «Bobi on alati söönud meiega sama toitu,» ütleb Costa ja lisab, et koer pole kunagi olnud ketis ega rihma otsas.

Bobi Foto: Ekraanitõmmis videost.

«Bobi on eriline, sest vaadates teda meenutame me oma pereliikmeid, kes kahjuks ei ole enam meiega. Bobi esindab eelmisi põlvkondi,» ütleb Costa.