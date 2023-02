KORRUPTSIOON ⟩ Kreeka kõrged politseiametnikud teevad koostööd maffiabossidega

Kreeka meediasse lekkinud info kohaselt on välja tulnud seosed kümnete politseiametnike ja maffiabosside vahel. Väidetavalt on kuritegelike jõukude juhtidel koguni sõnaõigus politseiametnike edutamise osas. Eriti šokeeriv on aga asjaolu, et niidiotsad viivad ka ministrite ja teiste võtmepositsioonidel olevate isikuteni, kes samuti teevad väidetavalt koostööd ebaseaduslikku äri ajavate grupeeringutega.