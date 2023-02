ÜHTÄKKI KADUS KUI VITS VETTE ⟩ Tais jäljetult kadunud Heino lähedased: «Südames oli niivõrd raske!»

Murest murtud olid ka perekond ja lähedased, kellele tundus iga minut kui tunni pikkusega. «Ta on minu inimene, saime 12-aastaselt jaanipäeva paiku tuttavaks ja kogu selle aja sisse on mahtunud nii palju ühiseid mälestusi,» jagab Heinole lähedane naisterahvas, lisades, et tegelikult tundis ta sügaval südames, et sõbraga on siiski kõik hästi.