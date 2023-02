Britte kostitatakse 300-naelase trahviga ahju kütmise eest puudega

Daily Mail vahendab, et Suurbritannias võib suitsuvabadel aladel kasutada vaid selliseid kaminaid ja ahje, mis vastavad uutele nõuetele: on ökonoomsed ja sõltumatutes laborites testitud. Suitsuvabad alad on omavalitsuste määratud konkreetsed piirkonnad, kus on piirang, kui palju suitsu võivad majapidamised korstnast välja lasta.