Malaka väin: vaid üks vulkaan võib vallandada maailmas kaose

Aastas läbib India ookeanit Vaikse ookeaniga ühendavat Malaka väina umbes 90 000 laeva. Nende last – teravili, toornafta ja kõik muud kaubad siin päikese all – moodustavad hinnanguliselt 40 protsenti ülemaailmsest kaubavahetusest. Laevade kohal on väga tiheda liiklusega lennumarsruute ja nende all piki merepõhja kulgeb tihe rida internetikaableid, mis hoiavad maailma võrgus.