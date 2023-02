TÄNUSÕNAD ⟩ Ukraina rindel olev Eesti vabatahtlik: olen uhke, kui vapper on minu riik

25-aastane German Barinov on Eesti kodanik, kes võitleb Ukraina relvajõududes. Postimehe 100 nägu 2022 sekka valitud German on tavaline Pärnu poiss, kes on juba kahel korral haavata saanud. Oma teenistuse eest sai ta Ukraina presidendilt ordeni «Mehisuse eest».

Ukrainas olles on German olnud sotsiaalmeedias aktiivne, TikTokis on tal tänaseks ligi 6000 jälgijat.

Tema värske video, kus ta edastab tänusõnad kodumaale, on kogunud sotsiaalmeedias juba kümneid tuhandeid vaatamisi.

«Olen Eesti vabatahtlik Ukraina rindel. Täna lugesin uudiseid, et minu riik, Eesti, andis oma 155 mm haubitsad üle Ukrainale,» alustab German juttu neli päeva tagasi postitatud videos. Otsus kõik Eesti 155 mm haubitsad Ukrainasse saata võeti vastu jaanuari lõpus.

«Ma olen üliuhke ja ülitänulik selle eest! See on suur samm meie eesmärgi jaoks. Ja ma olen uhke, et minu riik on nii vapper,» tõdes German videos, «ja tegi selle suure sammu selles sõjas. Loodan, et teised riigid järgivad seda eeskuju. Elagu Eesti! Slava Ukraini!»

Ligi 15 000 positiivset reaktsiooni teeninud postituse alt leiab ka mitmeid tänusõnumeid ukrainlastelt. «Täname Eestit abi eest, mida me tõesti vajame,» sõnas noor neiu. «Oleme väga uhked, et meie sõprade seas on selline riik nagu Eesti. Au Eesti rahvale!» lisas teine.

«Balti riigid käituvad tõepoolest väga julgelt vaatamata sellele, et nad pole suured riigid. Suur tänu, Eesti,» sõnas kolmas.

24. veebruariks on Ukraina sõda kestnud juba aasta aega. Lõppenud kuul toetasid valitsuse liikmed kaitseminister Hanno Pevkuri (RE) ettepanekut anda Ukrainale seni suurim kogus sõjalist abi, mis sisaldab kaudtule- ja tankitõrjerelvi ning ka laskemoona kokku 113 miljoni euro väärtuses, vahendab Postimees.