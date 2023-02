Piilmanni pere lükkab meediaväited pärandusedraamast ümber: on vale, et väiksemad lapsed jäeti pärandist ilma

«Mõlemale alaealisele lapsele on pärandatud testamendiga see osa Priit Piilmanni varast, millele neil on ka seaduse järgi õigus,» ütles Piilmanni perekonda esindav vandeadvokaat Jaanus Mody, lükates ümber väite, nagu oleks Piilmanni nooremad lapsed pärandist ilma jäänud.